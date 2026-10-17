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國泰金、中信金 四檔悍

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

金融股近期強勢，壽險股2027年現金殖利率將優於銀行股，資本充足、評價仍低且暫無現增不確定性的國泰金（2882）、經營效率及現金殖利率較高的中信金（2891）受矚目。權證發行商表示，盤勢近日波動度大，可挑偏價內的中長天期認購權證操作。

國泰金9月稅後純益67.2億元，累計前九月稅後純益1,053.6億元、年增40.9%，每股純益（EPS）6.94元。另有近1,184億元賣股利得轉入未分配盈餘，增厚配息底氣。這筆賣股收益已經落袋，金額甚至超過前九月帳面稅後純益，顯示今年前九月台股大漲逾六成，讓壽險型金控賺飽飽。

稅後純益加上賣股收益對國泰金前九月保留盈餘影響數已達2,237億元、續創歷史新高，增添未來配息財源。

中信金9月稅後純益93.5億元，累計前九月稅後純益632.3億元，創歷年同期新高，EPS為3.18元。另前九月透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具稅後處分利益682.2億元，加計稅後純益之後，對保留盈餘影響達1,314.6億元，超越歷年全年獲利表現。

此外，中信金旗下中信銀行9月稅後純益69.2億元、前九月稅後純益495.2億元，也雙雙創歷年同期新高，主要受惠財富管理業務成長逾三成及淨利差改善。

國泰金 中信金 權證

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