京元電 押逾100天

京元電 （2449）第3季營收121.42億元，季增9.0%。隨Vera Rubin進入量產階段，相關測試量將增至每月30~35萬顆，2027年第1季則有機會突破百萬顆。TPUV8T專案第4季開始將放量，京元電估取得約六成測試，包括Burn-in及SLT，使單顆晶片測試時間與產值同步增加。

AI測試產業正由過去依賴晶片出貨量成長，轉向測試數量、測試時間及測試項目三者共同驅動的成長模式，有利京元電未來表現。2027年營收成長仍將主要來自既有亞洲產能擴充及Rubin、TPU放量，美國廠則更偏向2028年以後的中長期成長布局。

權證券商建議，看好京元電子後市股價表現的投資人，可用價內外15%以內、操作天期100天以上的商品介入。（國泰證券提供、記者廖賢龍整理）

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