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南亞 挑價內外10%

經濟日報／ 記者周克威整理

南亞（1303）電子級玻纖絲居全球第二大、銅箔基板、玻纖布目前是全球第三大、乙二醇EG則為全球第四大，環氧樹脂、丙二酚BPA等位列全球第五大，同時，持有26.3%的南亞科也是全球第四大DRAM廠，持有61.4%的子公司南電為「PCB三雄」之一，穩居全球前五大IC載板廠及全球前十大PCB製造商。

南亞電子材料事業持續增溫，公司整體營運將進一步轉佳，市場估今年營收3,416.8億元、年增31.5%，毛利率年增至20.4%，本業營運回升，加上權益法認列轉投資子公司獲利大增，市場估今年每股純益13.8元、年增2,325%。

權證券商建議，看好南亞後市的投資人，可挑價內外10%以內、有效天期逾200天的商品介入。（中國信託證券提供、記者周克威整理）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

南亞 南亞科 PCB

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