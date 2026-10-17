昇達科、啟碁 選逾90天

隨著全球低軌衛星（LEO）建置加速與AI資料中心頻寬升級需求爆發，網通供應鏈迎來新一輪結構性成長動能。專注高頻微波與毫米波元件的昇達科（3491）以及網通整合系統龍頭啟碁，憑藉在衛星通訊與高階網路設備的關鍵技術優勢，後市營運受市場法人關注。

昇達科深耕低軌衛星射頻元件與酬載模組，受惠國際衛星營運商擴大發射排程及新規格升級，單顆衛星搭載元件價值顯著拉升。儘管先前受新舊世代平台規格轉換影響，短期拉貨進度出現短暫波動，但隨著認證陸續完成與新機型投產，法人預期出貨動能將重返高成長軌道，高毛利產品比重提升也將進一步優化獲利結構。

啟碁則展現終端設備製造與系統整合優勢。在網路設備、車用電子及聯網居家三大支柱支撐下，啟碁除穩健供應低軌衛星地面接收端設備外，更積極切入次世代AI資料中心的高階交換器（800G）市場。隨企業端高頻寬傳輸需求與Wi-Fi 7升級潮逐步顯現，多元且具抗風險韌性的產品組合，奠定中長期營收續創新高的基礎。

反應在盤面走勢上，低軌衛星概念股人氣回流，昇達科具備獲利高彈性特質，股價呈現震盪反彈態勢；啟碁則在法人買盤回補下，技術面維持偏多格局。法人指出，看好兩檔標的長線受惠衛星與AI網通浪潮、但希望以小博大的投資人，可善用認購權證參與波段行情。

權證發行商建議，操作權證時宜選擇價內外15％區間、距到期日90天以上的商品，惟權證具高財務槓桿與到期結算特性，進場應嚴格執行停損停利機制，靈活因應盤勢波動。