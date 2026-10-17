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宜鼎 兩檔展望佳
工業級儲存與記憶體模組大廠宜鼎（5289）受惠邊緣AI應用快速落地，及工控、網通高階儲存需求持續增溫，營運動能穩健向上。隨記憶體報價走升與產品結構優化，法人看好其客製化利基與高技術壁壘，具備抗波動韌性，中長期營運表現可期。
受基本面支撐，宜鼎近期股價維持多方架構，成交量能溫和放大。法人指出，看好宜鼎中長線AI與工業物聯網成長題材、但又想降低資金成本的投資人，可善用認購權證進行槓桿布局。
權證發行商建議，看好宜鼎後市表現的投資人，挑選權證宜以價外20％至價內10%、剩餘天數逾120天的商品為主；惟權證具高槓桿特性，投資人進場仍應嚴設停利與停損點，靈活應對盤勢震盪。（永豐金證券提供、記者黃彥宏整理）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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