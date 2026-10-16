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10月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北16日電

台北股市今天上漲141.39點，收47111.26點。10月電子期收2955.05點，上漲31.95點，正價差19.35點；10月金融期收3728.2點，上漲50點，逆價差22.32點。

10月電子期以2955.05點作收，上漲31.95點，成交217口。11月電子期以2972.85點作收，上漲27.85點，成交2口。

電子現貨以2935.7點作收，上漲2.67點；10月電子期貨與現貨相較，正價差19.35點。

10月金融期以3728.2點作收，上漲50點，成交204口。11月金融期以3735.6點作收，上漲52點，成交2口。

金融現貨以3750.52點作收，上漲40.86點；10月金融期貨與現貨相較，逆價差22.32點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 逆價差

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10月電子期漲 金融期跌

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