大立光、健鼎 挑逾90天

台股近日隨美科技股自高檔拉回，盤面氛圍轉趨保守，淪為個股題材表現，大立光（3008）、健鼎等雖有拉回，但技術面維持強勢整理，法人籌碼相對穩定，預料後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

大立光第3季毛利率42.2%，稅後純益51.8億元，每股純益39.6元，低於市場預期，主因在於記憶體成本上升，壓抑智慧手機終端需求、綠電成本走揚，及新款潛望式鏡頭較可變光圈鏡頭檢測站數更多，使新機良率較差。

法人分析，隨可變光圈新機拉貨高峰期間已過，客戶需求自9月開始下修，預估大立光第4季營收季增近一成，毛利率可望回升約3.3個百分點，除2027年主鏡頭將有升級外，2028年潛望式鏡頭將迎來較大規格提升，已開始進行試產。

在光通訊領域方面，大立光已通過光纖陣列（FA）客戶認證，未來將以自製FA加外購多通道微透鏡陣列（PMLA），進行光纖陣列單元（FAU）耦合及組裝。法人推估，2028年將可貢獻營收至少100至150億元，平均毛利率約40%至50%，成為手機鏡頭外下一個主要成長動能。

健鼎9月營收106.4億元，月增4.1%，年增53.5%，第3季營收306.9億元，季增23.5%，年增58.3%，優於預期，主要成長動能來自通用伺服器及記憶體相關應用。法人預估，健鼎第4季營收可望季增低個位數百分比，考量主要產能已達滿載，公司持續優化產品組合，有助於提升整體獲利能力。

權證發行商指出，投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。