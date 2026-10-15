期貨商論壇／台指期 高檔震盪

台指期走勢仍將受到美國通膨數據、聯準會政策預期及科技股表現牽動。法人認為，台積電公布財報後，市場焦點轉向先進製程需求、人工智慧相關營收成長及資本支出展望，留意台指期延續高檔震盪格局。

台指期短線多頭氣勢明顯降溫，市場風險偏好轉趨保守，後續須留意電子權值股修正是否進一步擴大。富邦期貨分析師曹富凱表示，美國最新公布的消費者物價指數（CPI）攀升至近期高點，通膨壓力再度成為全球金融市場關注焦點，市場對聯準會後續貨幣政策的預期轉趨鷹派，帶動美債殖利率走揚，科技股評價面臨重新調整壓力。

進一步來看，美國通膨數據高於市場預期，物價壓力仍具黏著性，也使投資人重新評估聯準會未來利率政策走向。由於科技股股價高度仰賴未來獲利成長預期，當市場利率上升時，企業未來現金流折現價值受到壓抑，進而影響科技股估值。尤其近期人工智慧相關企業股價已累積可觀漲幅，在市場對資本支出回收效益產生疑慮下，通膨升溫更容易引發高檔獲利了結賣壓。（富邦期貨提供、記者崔馨方整理）

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