期貨商論壇／黃金期 短線偏弱

美國9月消費者物價指數（CPI）年增率升至3.7%，高於市場預期的3.6%。法人表示，近期金價盤中回落至一周低檔，通膨升溫未能帶來金價支撐，反映利率上行對黃金持有成本的壓力。

美國9月物價月增0.6%，雖符合預期，仍高於8月的0.4%；讓市場重新評估進一步緊縮的可能性。數據公布後，10月升息機率盤中由22%升至44%，黃金買氣受到壓抑。

金價本周反彈後再度拉回，短線走勢偏弱，下方先觀察近期低檔能否守穩，若回測不再破低、低點逐步墊高，才有利重新挑戰本周反彈高點；一旦低檔失守，修正幅度恐再擴大。投資人可以透過黃金期貨（TGF）來參與黃金行情，是以新台幣計價的黃金期貨，保證金一口22,000元，一個跳動為新台幣5元，進入門檻較低，由於黃金與其他資產價格間相關性較低，可以增進投資組合效率，達到分散風險目的。

需留意的是，期貨交易為高槓桿的保證金交易，具有高度的投資風險，請投資人衡量自身投資能力適度加減碼，並且設定停損機制。（台新期貨提供）

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