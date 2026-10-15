台指期 外資大布空單

股期雙市昨（15）日同步收跌，集中市場加權指數跌1,655點，收46,969點；台指期則跌1,819點至46,979點，正價差9.13點。期貨商表示，短期須觀察市場能否逐步消化賣壓、築底止穩，待盤勢整理完成後才有望重啟漲勢。

台指期昨日開盤隨即跌破月線，盤中賣壓湧現，電子權值股全面走弱，拖累指數跌幅持續擴大，終場重挫1,819點，收長黑K。

法人認為，目前指數跌破月線重要支撐，多方格局遭到破壞，短線須先經過打底、消化賣壓，才有機會重新走強，否則不排除進一步回測季線支撐。

籌碼面部分，三大法人在集中市場賣超3,700.76億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,676口至11,759口，其中外資淨空單大增10,768口至97,582口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,657口至7,918口。

根據永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在54,000點，賣權最大OI落在46,000點；10月F3買權最大OI落在49,500點，賣權最大OI落在44,500點。

全月份未平倉量put/call ratio值由0.74下降至0.61。

外資台指期買權淨金額-0.45億元；賣權淨金額2.12億元。

台新期貨表示，美國9月消費者物價指數（CPI）數據偏熱，再度升高聯準會升息疑慮，加上AI基礎建設的融資與投資報酬問題持續發酵，美股近日賣壓集中於科技股，儘管長天期美債殖利率尾盤回落，仍未能扭轉科技股跌勢。

永豐期貨補充，台股這波自10月初以來的回檔，昨日出現最劇烈的一次下殺，跌停21家，連續兩個交易日獨強、尤其前日才大漲9.4%的南亞直接摜至跌停，先前的防禦性族群也只剩中華電與中信金守住紅盤，等於幾乎沒有避風港。

成交量能衝到1.3兆的同時，指數收在相對低點，價跌量增的結構相當明確。

後續可留意46,795點低點能否守住，以及接下來幾個交易日量能是否收斂。