台指期夜盤47K攻防戰開打！上半場由黑翻紅 法人這麼說

台指期夜盤15日以46,926點開低，盤中走勢持續震盪。截至傍晚8點左右，台指期夜盤報47,023點、漲92點、漲幅0.2%。剛開盤空方率先攻擊，最低達46,674點，隨後由黑翻紅，上衝至盤中最高47,166點，持續於47K點附近震盪，47K關卡攻防戰正式開打。

富邦期貨分析師曹富凱表示，受到美股半導體族群持續走弱，以及台積電美國存託憑證（ADR）下跌影響，台指期短線多頭氣勢明顯降溫，市場風險偏好轉趨保守，後續須留意電子權值股修正是否進一步擴大。

曹富凱分析，美國通膨數據高於市場預期，物價壓力仍具黏著性，也使投資人重新評估聯準會未來利率政策走向。由於科技股股價高度仰賴未來獲利成長預期，當市場利率上升時，企業未來現金流折現價值受到壓抑，進而影響科技股估值。

尤其近期人工智慧相關企業股價已累積可觀漲幅，在市場對資本支出回收效益產生疑慮的情況下，通膨升溫更容易引發高檔獲利了結賣壓。

籌碼方面，曹富凱指出，外資近期持續站在賣方，現貨市場呈現連續賣超格局，國際資金對台股短線態度仍偏謹慎。事實上，期貨市場方面，外資空方部位維持相對高檔，反映法人對後市仍有避險需求。

另外，當外資現貨調節與期貨避險操作同步出現時，容易放大指數震盪幅度，也使台指期短線反彈面臨較大壓力。後續須觀察外資賣超是否收斂，以及期貨空單能否逐步回補，作為判斷市場賣壓是否緩和的重要依據。