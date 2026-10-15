全民權證─發行者專區／中信金 選逾120天

中信金（2891）受惠銀行財管及放款業務維持雙位數成長動能，加上人壽接軌多項會計新制後，負債成本降低，有助正利差投資績效，且合約服務邊際展望正向，法人預期整體獲利及配息能力提升，吸引法人買盤進駐。

中信金自結前三季稅後純益632.3億元，創歷年同期新高，前三季透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）權益工具稅後處分利益682.2億元，加計稅後純益後，推估對保留盈餘影響達1,314.6億元。

法人指出，中信金獲利穩健成長，持續創高，加上子公司資本充足，近幾年現金股息配發率維持逾六成，評價具吸引力。

權證發行商建議，可買價內外10%以內、距到期日逾120天的認購權證靈活操作。（群益金鼎證券提供）

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