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全民權證─發行者專區／玉晶光 兩檔帶勁

經濟日報／ 記者魏興中整理
玉晶光相關權證
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台股昨（15）日慘崩，盤面個股一片慘綠，玉晶光（3406）受惠外資喊「買」並調升目標價，吸引買盤簇擁，激勵股價震盪盤堅，終場逆勢大漲50元、收1,115元，漲幅4.7%，表現強勢亮眼。

外資瑞銀證券指出，玉晶光切入CPO模組內的光學零組件，如高精密稜鏡、用於精準固定光纖的V型槽、及MT密集塑膠連接器，加上核心鏡頭業務表現超越大立光，營運前景看好。

瑞銀上調玉晶光2027、2028年每股純益各6%、3%，因此建議「買進」、目標價上調至1,250元。權證發行商建議，看好玉晶光後市股價表現的投資人，可透過布局相關認購權證，擴大槓桿利潤。挑選標準，則以價內外10%內、距到期日逾四個月等條件為主。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

玉晶光 光纖 大立光

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