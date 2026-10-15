華城、中興電 四檔搶鏡

重電族群受惠電網建設與電力設備需求題材，以及AI資料中心擴建帶動高壓供電設備需求，吸引資金進駐，包括華城（1519）、中興電等，隨著國內電網汰換、海外變壓器供不應求，重電族群長線成長商機持續受到市場關注。

法人認為，台電斥資5,645億元推動「電網韌性建設計畫」，可望為國內重電業者帶來長期且穩定的商機。除了國內電網建設需求持續成長外，美國輸配電系統也面臨更新需求。隨著電網設備老舊、再生能源併網需求增加，以及AI資料中心用電量快速攀升，帶動電網設備汰換與擴建。

法人分析，華城3B廠獲台電生產合格證，2027年將可貢獻營收30億元。台中廠2027年第2至第3季將投產，主要配合美國市場需求，明年Q4將開始貢獻營收。目前相關訂單已有著落，但是新增產能轉化為實際營收，仍須視出貨安排及物流等因素而定。

中興電方面，法人分析，隨傳統交貨旺季到來，加上台電拉貨遞延影響逐步淡化，GIS業務出貨量將提升，並持續受惠台電強韌電網計畫、半導體擴廠及AI資料中心等電力設備需求。公司在手訂單431億元，訂單能見度延伸至2030年。

除強韌電網計畫持續出貨外，台電新增配電系統升級計畫將自2027年起進一步挹注接單及營收。台積電相關設備預計自2026年第4季起開始拉貨，將成後續營運成長動能，故維持正向看法。

權證發行商建議，看好華城、中興電後市具操作空間的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期超過90天的商品介入，藉以放大槓桿利潤。