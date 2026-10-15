全民權證─發行者專區／美時 押價內外15%

台股近日隨美科技股自高檔拉回，盤面氛圍轉趨保守，淪為個股題材表現，大立光（3008）、健鼎等雖有拉回，但技術面維持強勢整理，法人籌碼相對穩定，預料後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

2026-10-15 23:06