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全民權證─發行者專區／美時 押價內外15%
美時（1795）受惠營收與息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）創高、融資成本有望下修，加上美國重點藥品進入取證與上市階段，後市可期。
法人表示，美時營運催化因素聚焦專案A、B取得FDA最終核准，及口服腫瘤新藥LP757（Cabozantinib）於今年12月23日的PDUFA審查期限。若融資重整與產品核准進度同步落地，2027年獲利成長將從EBITDA進一步反映至每股純益，風險包括債務置換進度不如預期，及FDA審查時程延後等，可留意。
權證發行商建議，看好美時後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。標準則以價內外15%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（凱基證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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