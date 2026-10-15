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美國通膨升溫衝擊科技股 台指期承壓、外資籌碼偏空

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
半導體族群走弱與台積電ADR下跌，拖累台指期。聯合報系資料照
半導體族群走弱與台積電ADR下跌，拖累台指期。聯合報系資料照

美國最新公布的消費者物價指數（CPI）攀升至近期高點，通膨壓力再度成為全球金融市場關注焦點，市場對聯準會後續貨幣政策的預期轉趨鷹派，帶動美債殖利率走揚，科技股評價面臨重新調整壓力。

富邦期貨分析師曹富凱表示，受到美股半導體族群持續走弱，以及台積電美國存託憑證（ADR）下跌影響，台指期短線多頭氣勢明顯降溫，市場風險偏好轉趨保守，後續須留意電子權值股修正是否進一步擴大。

曹富凱表示，美國通膨數據高於市場預期，顯示物價壓力仍具黏著性，也使投資人重新評估聯準會未來利率政策走向。由於科技股股價高度仰賴未來獲利成長預期，當市場利率上升時，企業未來現金流折現價值受到壓抑，進而影響科技股估值。尤其近期人工智慧相關企業股價已累積可觀漲幅，在市場對資本支出回收效益產生疑慮的情況下，通膨升溫更容易引發高檔獲利了結賣壓。

曹富凱分析，美股半導體族群近期持續承壓，費城半導體指數連續收黑，反映市場對人工智慧基礎建設投資規模、企業獲利成長與產業競爭加劇的疑慮逐漸升溫。儘管人工智慧長期發展趨勢並未改變，但市場開始更加重視相關投資能否轉化為實質營收與獲利，科技股評價也由過去高度依賴成長題材，逐步轉向基本面與獲利能力的檢驗。

台積電（2330）方面，受到美國科技股修正影響，台積電ADR同步走弱，對台股電子權值族群形成壓力。由於台積電在台灣加權指數及台指期中具有高度影響力，其股價表現往往牽動大盤方向。即使先進製程與人工智慧晶片需求仍具長期成長潛力，短期仍難完全擺脫國際資金調整科技股部位的影響，台積電能否止跌回穩，將成為台指期多頭能否重新凝聚信心的重要觀察指標。

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