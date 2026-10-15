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10月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北15日電

台北股市今天下跌1655.96點，收46969.87點。10月電子期收2926.05點，下跌136.7點，逆價差6.98點；10月金融期收3677.4點，上漲3.4點，逆價差32.26點。

10月電子期以2926.05點作收，下跌136.7點，成交118 口。11月電子期以2945點作收，下跌130.9點，成交1口。

電子現貨以2933.03點作收，下跌117.02點；10月電子期貨與現貨相較，逆價差6.98點。

10月金融期以3677.4點作收，上漲3.4點，成交383口。

金融現貨以3709.66點作收，上漲26.79點；10月金融期貨與現貨相較，逆價差32.26點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 逆價差

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