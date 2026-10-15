10月電子期跌 金融期漲

台積電董事長魏哲家今日主持第3季業績法人說明會時，釋出法人最關切的定心丸，他強調台積電先進製程需求，其中包括2奈米技術持續擴大產能，儘管消費性市場及價格敏感度較高的終端市場，正受到零組件價格上漲及總體經濟不確定性的衝擊，面臨一定挑戰，但因幾乎所有AI晶片都找台積電代工，台積電有信心上修今年營收增幅，以美元計算，將較2025年成長約44%。

2026-10-15 14:42