CPI數據不佳、美國股債雙殺 台指期夜盤直墜翻黑

台指期夜盤14日開盤時，受美股電子盤回神帶動，以48,801點、上漲3點開出後，雖一度翻黑來到48,735點、下跌63點，但在市場觀望晚間20點30分將公布的美國9月CPI，押寶買盤提前進場，道瓊等電子盤漲勢逐步擴大中，盤勢快速由黑翻紅。不過，在數據公布瞬間，由於高於預期，導致行情自49,000點高點反轉急殺翻黑，高低震盪逾450點，截至晚間約21點，指數來到約48,492點、下跌306點。

14日美股電子盤焦點，在於晚間20點30分公布的美國9月CPI，其中，CPI年增3.7%，預期3.6%、前值3.4%，CPI月增0.6%，預期0.6%、前值0.4%，而核心CPI月增0.3%，預期0.2%、前值0.3%，同時年增2.6%，預期2.5%、前值2.4%，整體數據高出市場預期，導致數據公布後，市場增加聯準會升息的押注，同時預計到2027年底將會升息三次中，美股電子盤全面翻黑，同時美元指數上揚，黃金、白銀下跌，國際油價上漲下，也左右台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,510元、上漲5元附近遊走，電子期下跌0.41%，半導體期下跌0.68%，中型100期貨指數下跌0.83%。

市場專家建議，就技術面來說，14日台股展開強勁反彈，盤中一度強彈收復10日線，但上檔遭逢5日均線壓力，導致最後漲幅有所收斂；因此，短線若要進一步轉強，仍須有效突破13日爆量長黑高點49,126點及5日線反壓，而後才有機會延續上攻動能向50K挑戰，在站穩49,126點並收復5日線反壓之前，類股輪動速度通常較快，容易出現當天強勢、隔天休息的現象，採取「拉回買、急漲賣」策略，以區間操作為主。