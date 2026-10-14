全民權證／台燿 兩檔動能強

受惠AI伺服器建置熱潮及800G高速交換機規格升級，銅箔基板（CCL）大廠台燿（6274）高階材料出貨動能強勁。在極低耗損（Ultra Low Loss）產品滲透率持續提高與新產能開出帶動下，市場看好第3、4季營收有望逐季攀揚，產品組合優化也將帶動毛利率與獲利同步擴張。

反映基本面利多，台燿近期股價維持多頭排列，技術面站穩均線上方，法人買盤頻頻進駐。市場關注後續1.6T交換機規格驗證進度，預期高階CCL產能將持續供不應求，產業長線成長趨勢明確。

權證發行商建議，看好台燿後市表現的投資人，可挑選價內外10％內、剩餘天數180天以上且造市品質佳的標的靈活布局，在控制下檔風險的同時，放大波段獲利槓桿。（國泰證券提供）

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