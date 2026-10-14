全民權證／帆宣 挑價內外10%

美元在中東衝突帶動避險需求、能源成本升高的支撐下，走勢震盪，即將公布的美國9月消費者物價指數（CPI），成為這波強勢能否延續的考驗。能源漲價是否擴散至其他物價項目，將牽動市場對聯準會利率路徑的判斷，核心物價若仍具黏性，美元可望保有利率支撐。

2026-10-14 23:12