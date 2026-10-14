聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／帆宣 挑價內外10%
帆宣（6196）第3季營收季、年分別成長3%、91%，續創新高，主要來自美國P2廠務工程完工認列進度加速，廠務本身的獲利結構改善則使毛利率維持平穩，推估每股純益（EPS）7.9元。第4季為全年入帳高峰，法人預估營收季增4%、EPS為8元。
目前帆宣在手訂單1,578億元，月增17%，主要來自晶圓代工廠、記憶體廠擴廠積極，另外新增資料中心建置，半導體供應鏈普遍面臨交期、產能壓力，加上具有能力承接大型專案廠商有限，使得廠務接近賣方市場，帆宣未來二至三年成長趨勢更為明確，市場估今年EPS達29.2元。
權證發行商建議，看好帆宣後市股價表現的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期120天（含）以上的商品介入。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。