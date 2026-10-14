全民權證／創意 瞄準逾150天

創意（3443）9月營收為創歷史新高71.5億元，月增22.3%，首度突破70億元大關，並連續四個月改寫單月歷史新高。隨9月業績攀升，第3季營收187.55億元，年增117.8%，較第2季增加約35%，已是連兩季創歷史新高，營收規模持續擴大。

法人表示，第4季因為CPU需求強勁，使營收維持高檔；展望2027年，CPU需求仍因代理AI使得與加速器配置性提升，需求持續高漲；2027年無論在北美及中國大陸車用客戶都即將放量，另外，2奈米平台相關IP及技術已經準備就緒，包含HBM 4E、CPO等封裝技術，將有望接獲更多CSP ASIC相關案件。

權證券商建議，看好創意後市表現的投資人，可利用價平至價外15%以內、有效天期150天以上的商品介入。（統一證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。