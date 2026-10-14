南亞科、宜鼎 權證四檔亮

記憶體產業景氣仍佳，主要台廠的營收持續創高，雖近期遇雜音而拉回修正，但企業獲利後續仍可望成長，可遇波動較大時，逢低留意南亞科（2408）、宜鼎等走勢，先以權證試水溫，因震幅較大可挑長天期偏價外相關認購權證短線操作。

研調機構Counterpoint Research報告指出，2030年全球人形機器人產業對DRAM需求將增至2026年的逾20倍。DRAM需求將從今年約8,300太位元（Tbit）增至2030年達17萬2,000太位元。規模在四年內成長超過20倍。人形機器人須即時處理攝影機與感測器蒐集的資訊，判斷環境、決定動作；在電池續航限制下，低功耗DRAM（LPDDR）與高容量NAND Flash的需求也可望擴大。

南亞科9月營收450.91億元，月增0.9%，年增576.6%，再創歷史新高；第3季營收1,336.49億元，季增61.9%，年增611.7%；今（2026）年前三季累計營收2,652.85億元，年增627%。預估第3季營收季增61.9%，毛利率可望上看80.6%。預期第4季DRAM報價季增10%~15%，營運可望再創新高。

記憶體模組廠的宜鼎持續受惠於產品報價上漲及出貨量增加，9月營收87.13億元，月增0.4%，年增535.7%，仍續創新高；第3季營收258.88億元，季增15.4%，年增579.9%；今年累計前三季營收615.14億元，年增550.6%。隨AI應用擴大、Edge AI應用落地及客戶數增加，雖然今年下半年毛利率可能出現回落情況，但預期營運表現仍強勁成長。

權證發行商建議，看好南亞科、宜鼎股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上的商品介入。