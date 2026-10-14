欣興、富喬 權證選長天期

上市櫃公司9月營收公布後，法人也積極走訪相關供應鏈，以掌握第3季營運實況，單季營收季、年雙增，且成長幅度均逾二成的欣興（3037）、富喬等個股受關注，權證券商建議，可利用券商造市積極的認購權證，參與相關個股走勢。

欣興第2季受惠AI晶片所帶動的強勁ABF載板需求，除新產能逐步貢獻，在產品迭代的售價增幅以及漲價效應挹注下，第2季營收季增14.5%，毛利率季增6.8個百分點至24.8%。稅後純益則季增149.5%至131.1億元，每股純益（EPS）8.45元，獲利成長翻倍、且營運達歷史新高。

第3季營收年增54.8%、季增22.7%，ABF載板價格漲幅將持續擴大，欣興受益於AI新世代產品尺寸、層數增加，以及製程優化與價格調整，加上光復一廠三期邁入量產貢獻，ABF業務營收將維持強勁成長態勢；HDI在新設備進駐下，將出貨美系客戶下世代產品，本業獲利能力提升。

富喬第3季營收年增76.5%、季增26.9%，主要受惠AI伺服器與高速交換器的傳輸速率持續提升，板材由M7、M8向M9以上升級，玻纖布同步由E-glass轉向一代、二代低介電布。終端客戶轉回採用二代低介電布，延長其產品周期等，皆有利後市營運。

玻纖布織布機由豐田獨家供應，2027年以前產業新增供給主要仰賴既有機台重新配置。富喬現有約920台織機，可在無須大幅增加資本支出下將既有產能轉向二代低介電布，毛利率2026年有望逾四成，到2027年可望逾五成。

看好欣興、富喬後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期150天以上的權證操作。