期貨商論壇／匯率期 避險利器

美元在中東衝突帶動避險需求、能源成本升高的支撐下，走勢震盪，即將公布的美國9月消費者物價指數（CPI），成為這波強勢能否延續的考驗。能源漲價是否擴散至其他物價項目，將牽動市場對聯準會利率路徑的判斷，核心物價若仍具黏性，美元可望保有利率支撐。

不過，先前累積的美元多單也增加數據不如預期時的賣壓，通膨一旦低於預期，獲利了結可能放大回檔。另一方面，日本9月企業物價年增6.8%，低於市場預期的7.6%，僅憑這數據，尚難判定日本央行的緊縮步調，日本依賴能源進口，成本上升既可能推高終端售價，也可能壓縮家庭消費，央行面對的是物價與成長間的取捨。

倘若美國通膨再度偏熱、日本升息速度卻未加快，日圓這波回升便仍面臨利差阻力。日圓短線先以跌後修復看待，轉強訊號須由後續走勢確認，美元兌日圓若反彈高點降低，並進一步跌破前波低檔區，日圓才較有機會延續升勢。

投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

（台新期貨提供）

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