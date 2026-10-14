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期貨商論壇／台達電期 動能強

經濟日報／ 記者周克威整理

台達電（2308）主要布局電源及零組件、基礎設施、自動化與交通等業務。隨AI伺服器與資料中心持續擴建，積極拓展高效能電源、液冷散熱及高壓直流供電產品，並逐步延伸至固態變壓器等新技術，掌握AI運算平台功率提升帶來的電力與散熱需求。

台達電營運持續成長，9月營收月增1.3%、年增14.6%，創單月歷史第三高，其中，電源及零組件、基礎設施業務營收占比分別為51%及35%，顯示電源與資料中心相關需求為主要成長動能。

產品方面，除既有AI伺服器電源供應器需求成長外，雲端服務供應商自研ASIC伺服器平台導入DC／DC電源模組，也帶來新增動能；800VDC及±400VDC高壓直流電源產品預計自第4季起出貨，初期貢獻有限，預期2027年下半年效益更為顯著。

展望第4季，隨零組件供應改善、新一代AI伺服器平台出貨增加，以及電源與液冷散熱需求延續，法人看好營收有望維持雙位數季增；中長期而言，AI伺服器功率密度提高，將持續推動高效率電源、高壓直流供電及液冷散熱架構升級，可望受惠於單一資料中心專案的供電與散熱產品價值提升。看好台達電後市行情表現的投資人，建議可以布局包括個股、個股期貨或相關衍生性商品等介入布局，藉以放大行情上漲的槓桿利潤。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台達電 營收 伺服器

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