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台指期 有望震盪再攻

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股昨（14）日開高收高，終場收48,625點，上漲284點；台指期上漲400點、至48,792點，正價差為166.17點。期貨商表示，目前台指期位於短期均線及月線之間震盪整理，因此在跌破下方月線支撐以前，震盪整理過後仍有機會反攻。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少1,827口至6,083口，其中外資淨空單減少425口至86,814口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,205口至2,261口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前以買買權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為8,000餘口，買權OI增量略大於賣權，目前選擇權多空皆無明顯表態。

台新期貨認為，台指期昨日呈開高震盪格局，早盤一度大漲超過800點，反彈來到短期均線遭遇反壓，午盤過後賣壓陸續出籠，終場以十字紅K棒作收。目前指數位於短期均線以及月線之間震盪整理，因此在跌破下方月線支撐以前，震盪整理過後仍有機會反攻。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在54,000點，賣權最大OI落在48,000點，10月第二周周三結算的買權最大OI落在49,000點，賣權最大OI落在48,800點。整體來看，昨日指數在攻上49,059點後並未守住，尾盤的急殺，形成個股強、指數弱的分歧格局。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現樂觀，月選保守看待，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股續作高檔震盪整理，目前在月線不被放量跌破下，短線的拉回仍可以樂觀看待。

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