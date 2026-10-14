快訊

蘇花改5車連環撞休旅車遭大車夾擊 副駕座男OHCA、4人受傷送醫

英男闖虎舍喪命！生前自拍曝光 遭攻擊竟叫老虎別調皮

春哥侃陸／烘焙店成破產新件套 大鬆馳潮下恐釀危機？

聽新聞
0:00 / 0:00

台新期貨邀專家解析台股、全球配置 決戰第4季掌握2027年先機

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
決戰第四季，台新期貨邀集專家舉辦免費講座。台新證券／提供
決戰第四季，台新期貨邀集專家舉辦免費講座。台新證券／提供

時序進入第4季，台股期貨市場波動與機會並存，面對產業輪動加快、國際政經局勢變化及市場交易節奏加速，如何掌握盤勢脈動，成為市場關注焦點。台新期貨將於10月15日下午於台新證券「台中大裕分公司」舉辦免費講座，邀集元富投顧分析師林聖傑、元大投信期信研究團隊及台新期貨專家李勁霖，從台股行情、全球資產配置、商品與外匯市場，到AI與程式交易應用等面向，深入解析第4季市場趨勢與交易環境。

全球AI需求持續強勁，帶動台股AI、半導體及高階運算等題材成為市場矚目焦點。本次講座以「Q4布局、全球配置、AI交易」為三大主軸，結合市場趨勢與實務經驗，協助投資人掌握第4季行情脈動，並提前思考2027年投資布局。講座由「非凡股市現場」常駐嘉賓、元富投顧分析師林聖傑領軍，以「決戰第4季 策略是重點」為題，從盤勢結構、產業輪動及市場變化切入，解析台股及期貨市場脈動，協助投資人掌握第4季交易節奏。

除了台股行情，全球資產配置亦是本次講座焦點。元大投信期信研究團隊將以「地緣政治後期的資產配置新趨勢」為題，解析全球政經環境對金融市場的影響，並聚焦黃金、白銀、原油及外匯等主要市場，從跨資產角度探討市場波動下的配置思維，拓展投資人全球布局視野。此外，AI與程式交易則是另一大亮點，將由業界期交所資深講師、台新期貨李勁霖以 「2027 AI與程式交易」為題，分享AI如何加速交易策略開發與執行。台新期貨近期推出「台新達錢AI＋」，獨家導入AI量化交易平台QuTorion，讓使用者從交易想法出發，透過AI完成策略生成、回測、檢查與優化，降低程式交易技術門檻，建立更系統化的策略開發流程。

本次講座全台僅此一場，名額有限，歡迎投資人洽所屬營業員或至台新期貨官網「課程講座」專區報名。另外，「台新達錢AI＋限時體驗活動」及「TAKE ME交易挖寶趣 期權下台新」活動現正進行中，詳細活動辦法依台新期貨官網公告為準，或洽詢專線（02）8786-7877。立即報名 : https://cuservice.tssco.com.tw/course/6

台股 期貨 台新

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主動式ETF績效拉風 近3月8檔台股商品漲逾一成

六檔ETF受益人數締新猷

半導體股愈跌愈買！台股半導體ETF10月人氣王 連兩周受益人數飆新高

台股震盪00406A 吸金力強、本周將公布配息 預估可維持前三次水準

相關新聞

0056又創歷史新高！南亞、華南金雙助攻 網驚呼：漲比大盤兇

元大高股息（0056）14日盤中衝上59.7元創歷史新高，南亞、華南金同步創高；網友熱議其與0050績效及受益人數排名。

靜待美 CPI、台積電法說會 台股收盤漲284點、49,000點得而復失

台股14日收盤上漲284.52點、漲幅0.59%，終場以48,625.83點作收，成交量9,286億元；台積電（2330）收平盤價2,490元。

台股快5萬你賺到了？00891資產成長、00406A拚現金流…兩ETF策略一次看

台股衝上5萬點、呈K型發展，專家建議小資族以00891布局半導體資本利得，退休領息族則可選00406A規劃現金流。

0056盤中衝59.70元新高！今年含息報酬破70％ 高股息ETF行情升溫

台股早盤重返49,000點大關，下周將除息的元大高股息（0056），盤中來到59.70元新高價，除息前行情強勁，帶動今年以來含息報酬突破七成。

台股衝近5萬卻沒變有錢？牛肉麵漲到200元…0050、009826布局策略一次看

台股衝近5萬點之際，物價通膨侵蝕薪資購買力，文章建議以定期定額布局ETF，分享券商、標的與複利策略。

台積電衝2,535元！台股開高反彈逾500點重返48,800關 台塑四寶續強

美股昨夜走弱，但日韓股市14日早盤聯袂彈升，帶動亞股氣氛回溫。台股開盤上漲41.33點、報48,382.64點，隨後在台積電（2330）站回2,535元關卡、衝上2,525之上，帶動台達電（2308）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、致茂（2360）、智邦（2345）等電子要角走揚，加上南亞（1303）、台化（1326）、台塑（1301）等塑化股續強，大盤漲點一度擴大至508.22點，來到48,849.53點。盤面友達（2409）、國喬（1312）、南亞交投相對熱絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。