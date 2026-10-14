台新期貨邀專家解析台股、全球配置 決戰第4季掌握2027年先機

時序進入第4季，台股與期貨市場波動與機會並存，面對產業輪動加快、國際政經局勢變化及市場交易節奏加速，如何掌握盤勢脈動，成為市場關注焦點。台新期貨將於10月15日下午於台新證券「台中大裕分公司」舉辦免費講座，邀集元富投顧分析師林聖傑、元大投信期信研究團隊及台新期貨專家李勁霖，從台股行情、全球資產配置、商品與外匯市場，到AI與程式交易應用等面向，深入解析第4季市場趨勢與交易環境。

全球AI需求持續強勁，帶動台股AI、半導體及高階運算等題材成為市場矚目焦點。本次講座以「Q4布局、全球配置、AI交易」為三大主軸，結合市場趨勢與實務經驗，協助投資人掌握第4季行情脈動，並提前思考2027年投資布局。講座由「非凡股市現場」常駐嘉賓、元富投顧分析師林聖傑領軍，以「決戰第4季 策略是重點」為題，從盤勢結構、產業輪動及市場變化切入，解析台股及期貨市場脈動，協助投資人掌握第4季交易節奏。

除了台股行情，全球資產配置亦是本次講座焦點。元大投信期信研究團隊將以「地緣政治後期的資產配置新趨勢」為題，解析全球政經環境對金融市場的影響，並聚焦黃金、白銀、原油及外匯等主要市場，從跨資產角度探討市場波動下的配置思維，拓展投資人全球布局視野。此外，AI與程式交易則是另一大亮點，將由業界期交所資深講師、台新期貨李勁霖以 「2027 AI與程式交易」為題，分享AI如何加速交易策略開發與執行。台新期貨近期推出「台新達錢AI＋」，獨家導入AI量化交易平台QuTorion，讓使用者從交易想法出發，透過AI完成策略生成、回測、檢查與優化，降低程式交易技術門檻，建立更系統化的策略開發流程。

本次講座全台僅此一場，名額有限，歡迎投資人洽所屬營業員或至台新期貨官網「課程講座」專區報名。另外，「台新達錢AI＋限時體驗活動」及「TAKE ME交易挖寶趣 期權下台新」活動現正進行中，詳細活動辦法依台新期貨官網公告為準，或洽詢專線（02）8786-7877。立即報名 : https://cuservice.tssco.com.tw/course/6