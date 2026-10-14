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10月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北14日電

台北股市今天上漲284.52點，收48625.83點。10月電子期收3062.2點，上漲23.2點，正價差12.15點；10月金融期收3674點，下跌13.2點，逆價差8.87點。

10月電子期以3062.2點作收，上漲23.2點，成交54口。11月電子期以3093點作收，上漲38.05點，成交7口。

電子現貨以3050.05點作收，上漲9.33點；10月電子期貨與現貨相較，正價差12.15點。

10月金融期以3674點作收，下跌13.2點，成交135口。11月金融期以3650.6點作收，下跌45.6點，成交3口。

金融現貨以3682.87點作收，上漲5.11點；10月金融期貨與現貨相較，逆價差8.87點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期 逆價差

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