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期貨商論壇／匯率期 台幣偏弱

經濟日報／ 記者周克威整理

台幣匯價近期承壓，外資資金持續撤出是主要壓力來源，加上台積電現金股利日前發放，外資持股比重高，股利匯出也增添美元需求，新台幣短線貶值壓力不減。

國際美元走強，也讓新台幣處境更加艱難。美元指數12日上漲0.37%至102.59，維持在半年高點附近，歐元、英鎊同步走弱，日圓更貶至158.68，逼近市場認為日本政府可能出手干預的敏感區。美元強勢的背後，是市場對聯準會升息的預期仍未消退，根據12月升息機率仍高達約72%，美元利差優勢持續吸引資金。

展望本周後市，匯市將迎來兩大關鍵事件。首先是14日晚間公布的美國9月消費者物價指數（CPI），市場預估年增率將由前月的3.4%升至3.7%，若數據高於預期，12月升息恐成定局，美元可能再攻高，新台幣失守32元機率升高；反之，若通膨降溫，美元漲勢有望暫歇。其次是台積電本周召開的法說會，若釋出優於預期的營運展望，有望帶動台股重拾漲勢、吸引外資回流，緩解新台幣貶值壓力。

整體而言，新台幣匯價32元附近雖有出口商逢高拋匯，加上央行適時調節，短線可望形成支撐，但在外資賣壓停止前，仍偏向弱勢震盪。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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