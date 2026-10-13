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期貨商論壇／原油期 高檔震盪

經濟日報／ 記者周克威整理

近期國際原油價格整體震盪走高，核心驅動仍為中東衝突升溫下的供給與航運風險溢酬。雖市場一度受沙烏地阿美下調對亞洲買家官方售價、中東原油出口及荷莫茲海峽船流量回升，以及G7、IEA釋出戰略庫存等消息壓抑，油價出現回落，然供給改善訊號未完全消除市場對運輸中斷戒心，油價迅速回升。

日前伊朗持續對荷莫茲海峽船隻發動攻擊，帶動市場重新提高對海運保險、運輸延誤與區域供應中斷的評價；胡塞武裝對沙烏地境內機場的攻擊，以及葉門、紅海與曼德海峽周邊軍事情勢升溫，亦使油價的地緣風險溢酬維持高檔。

近期油價雖受戰略儲備釋出、區域供應回升與沙國降價等利空干擾，盤中波動加劇，但中東地緣政治風險、美國墨西哥灣天候因素及荷莫茲海峽航運安全疑慮仍提供實質支撐。短線油價料維持高檔震盪偏多格局，後續觀察荷莫茲海峽實際通行量、伊朗及胡塞軍事行動等。

若欲參與相關原油行情不只原油期貨，國內ETF商品如期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U）也可多加運用，讓投資人能更方便調節自己資產配置。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

原油 中東 荷莫茲海峽

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