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台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股昨（13）日開低後跌勢擴大，加權指數盤中一度逼近48,000點，終場收48,341點，下跌960點；台指期同樣殺聲隆隆，下跌945點至48,400點，正價差為58.69點，外資淨空單更大增4,433口。期貨商認為，短線保守看待，但中長線仍看多。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,099口至7,910口，其中外資淨空單增加4,433口至87,239口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,551口至1,056口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI之差距為五千餘口，買權賣權OI總量相去不遠；周選方面。買權OI增量積極布局，目前選擇權空方略為表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守看待，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股跌破10月5日起漲位置，目前呈電弱金強態勢，短線轉以保守看待。

台新期貨認為，台指期昨日呈開低走低格局，盤中一度重挫超過千點，終場指數以十字黑K棒作收。目前指數出現漲多修正走勢，在跌破下方月線支撐以前，行情未明顯轉空，震盪整理後仍有機會反攻。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在54,000點，賣權最大OI落在45,000點，10月第二周周三結算的買權最大OI落在50,500點，賣權最大OI落在48,000點；外資台指期買權淨金額-1.3億元、賣權淨金額0.81億元。

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