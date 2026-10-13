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美股多空待變 台指期夜盤以守待攻

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美股多空待變 台指期夜盤以守待攻

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤截至晚間約21點，指數來到約48,473點、上漲81點。聯合報系資料照
台指期夜盤截至晚間約21點，指數來到約48,473點、上漲81點。聯合報系資料照

台指期夜盤13日開盤時，受美股電子盤反彈帶動，以48,433點、上漲41點開出後，雖一度翻黑來到48,357點、下跌35點，但隨低接搶短買盤進場，加上道瓊電子盤漲勢擴大下，快速上衝至48,644點、上漲252點，不過隨後漲勢收斂，截至晚間約21點，指數來到約48,473點、上漲81點。

13日美股電子盤焦點，在於近期科技股拋售潮未見止歇跡象，在13日韓股大跌5.46%、日股也同步下跌1.82%中，美光、Meta、AMD（超微）、博通等AI龍頭股電子盤下跌，那斯達克電子盤也持續走跌、下跌多逾200點，但道瓊電子盤在布蘭特、WTI原油期貨價格下跌，美債殖利率同步拉回中，漲點在接近晚間21點時，約在500點附近，黃金、白金價格反彈，美元下跌下，也激勵台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,505元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.25%，半導體期上漲0.31%，中型100期貨指數下跌0.30%。

市場專家建議，就技術面來說，13日台股開低走低，雖然守住48K大關，不過跌破10日線以及10月5日大量低點48,574，5日線也下彎，上檔套牢壓力漸增，成交量能再爆出超過1兆的量，後續觀察能否守住低點48,066，短線才有望在打底後反攻。

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創新板掛牌 可發行權證

台灣創新板（TIB）資本市場生態系再邁出關鍵大步。臺灣證券交易所表示，自第4季起首度將創新板掛牌公司納入上市認購（售）權證發行標的範圍。首批獲准標的包含聯友金屬-創（7610）、熙特爾-創（7740）、富田-創（4590）及微矽電子-創（8162）等四家企業，共計14檔相關權證已於10月6日正式掛牌上市，象徵創新板已由單純的企業掛牌籌資平台，全面跨入涵蓋現貨、衍生性商品與指數投資的多元資本市場新生態。

期貨商論壇／台積期 展望正向

晶圓代工龍頭台積電（2330）9月營收月減0.6%、年增54.6%，第3季營收季增17.6%、年增50.9%，續創單季新高。隨高效能運算與人工智慧相關需求維持熱度，先進製程與先進封裝成為推升營收規模的重要動能。

台指期 低接買盤強勁

股期雙市昨（12）日同步開低震盪走高，集中市場加權指數收49,301點，下跌11點，台指期則下跌48點收49,309點，正價差7.04點。期貨商表示，目前指數出現小幅回檔，並未出現明顯賣壓，因此在跌破下方月線支撐以前，震盪後仍有機會再攻。

期貨商論壇／原油期 避險優選

國際原油市場近期劇烈震盪，主因美伊談判在「有進展」與「可能破局」之間快速擺盪，油價也隨消息反覆，近期隨市場再次擔心談判破局，以及美方可能恢復對伊朗的軍事行動，油輪攻擊事件增加，地緣政治風險溢價快速回補，帶動布蘭特原油一度衝上每桶105美元。

頎邦、萬潤 押注三個月

台股昨（12）日延續高檔震盪格局，盤面資金輪流點火，頎邦（6147）、萬潤等兩檔中小型電子股表現相對強勢，蔚為盤面亮點，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

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