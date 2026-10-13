美股多空待變 台指期夜盤以守待攻

台指期夜盤13日開盤時，受美股電子盤反彈帶動，以48,433點、上漲41點開出後，雖一度翻黑來到48,357點、下跌35點，但隨低接搶短買盤進場，加上道瓊電子盤漲勢擴大下，快速上衝至48,644點、上漲252點，不過隨後漲勢收斂，截至晚間約21點，指數來到約48,473點、上漲81點。

13日美股電子盤焦點，在於近期科技股拋售潮未見止歇跡象，在13日韓股大跌5.46%、日股也同步下跌1.82%中，美光、Meta、AMD（超微）、博通等AI龍頭股電子盤下跌，那斯達克電子盤也持續走跌、下跌多逾200點，但道瓊電子盤在布蘭特、WTI原油期貨價格下跌，美債殖利率同步拉回中，漲點在接近晚間21點時，約在500點附近，黃金、白金價格反彈，美元下跌下，也激勵台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,505元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.25%，半導體期上漲0.31%，中型100期貨指數下跌0.30%。

市場專家建議，就技術面來說，13日台股開低走低，雖然守住48K大關，不過跌破10日線以及10月5日大量低點48,574，5日線也下彎，上檔套牢壓力漸增，成交量能再爆出超過1兆的量，後續觀察能否守住低點48,066，短線才有望在打底後反攻。