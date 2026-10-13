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台光電 權證押中長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股在高檔震盪加劇，基本面表現成為後市多空焦點，9月營收創歷史新高的台光電（2383）等個股，吸引投資買盤目光。權證券商指出，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關業績成長股的走勢。

台光電9月營收215.3億元，月增6.9%、年增168.9%，再創歷史單月新高，累計前九月營收1,412.2億元，年增103.7%。其中，第3季營收608.8億元，季增28.8%，優於公司法說15~20%的成長指引，亦優於市場共識。

該公司季營收成長主動能來自AI伺服器成長力道強，且漲價效益及產品組合優化持續，另考量營收規模效益，M9產品比重提升為中至高個位數水準，及產品漲價等，市場預估單季毛利率拉升至37.8%，單季每股獲利（EPS）41.7元，季增51.4%、年增277.1%。

展望第4季營運，隨大園廠新增產能預計12月開出，有助產能及產量小增1~3%，另在原材料持續上漲及市場供需仍吃緊狀況下，預期產品價格具續漲空間，尤其M6中階以下產品幅度相對大，市場以平均5~10%計算，推估單季營收680.8億元，季增11.8%、年增173.1%，再創新高，毛利率37.9%，EPS為46.4元，季增11.3%、年增345.2%，獲利有望再創單季新高。

市場看好台光電第3季季報表現，且第4季營運持續向上。另預期2027年M9及ABF等高階CCL貢獻翻倍中，預估今、明年EPS分別達130.6元及280.8元。

台光電 營收 權證

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