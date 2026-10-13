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技嘉、緯穎 權證四檔威風

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股9月營收出爐後，法人圈興起一波投資組合調整潮。其中，單月營收創歷史新高的個股，包括技嘉（2376）、緯穎（6669）等，預期將在這波大盤修正趨勢中吸引法人單轉進，股價將相對抗跌有守。

AI產業需求強勁，帶動上市櫃公司9月營收一舉衝上6.59兆元，刷新史上單月新高，且連續兩個月超過6兆元大關。而9月營收創新高的上市櫃公司高達186家，預期均將是後市台股盤面領漲抗跌的焦點。

技嘉9月營收630.9億元，創單月新高，月增33.1%，年增125.4%；第3季營收1,547.1億元，創單季新高，季增7.2%，年增94.4%；今年前三季營收為4,039.8億元，創歷年同期新高，年增63.1%。

法人指出，第4季雖是過往消費產品淡季，但由目前銷售狀況觀察，預期技嘉營收可望持續季增。技嘉今年AI營收將翻倍成長，估2027年AI成長約五成，在營收與獲利能見度拉長下，今年評價仍低，因此建議「強力買進」。

緯穎9月營收1,726.2億元，創單月歷史新高，月增19.6％、年增達99.9％；第3季營收4,346.1億元、季增56.2％，亦創下單季新高水準；累計前三季營收為9,892.78億元，年成長50.3％，創歷史同期新高。

法人表示，緯穎9月與第3季營收均優於預期，估計第4季營收將持續季增及年增，在ASIC AI伺服器與通用型伺服器營收增加，加上新客戶與新專案帶動下，上調2027年EPS至223.3元，年增達60%，因此建議「增加持股」。

權證發行商建議，看好技嘉、緯穎等「9月營收創新高股」後市股價表現的投資人，可挑選相關權證布局，挑選標準則以價內外20%內、距到期日超過三個月以上的相關認購權證進行布局。

緯穎 技嘉 營收

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