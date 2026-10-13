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鴻海、和碩 權證認購亮眼

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

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上市櫃公司9月營收報佳音，有利台股10月乃至第4季表現，尤其多檔公司營收再創新高，更凸顯台股基本面扎實。未來隨AI效應持續擴及至次產業下，「營收創新高概念股」將吸引多頭買盤卡位，投資人可善用權證工具，短線搶先靈活操作。

美股連日走跌，台股順勢拉回修正乖離，所幸上市櫃公司9月營收繳出亮麗成績，鴻海（2317）、和碩等「營收創新高概念股」基本面底氣十足，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

受惠美系大型雲端服務供應商（CSP）持續擴增資本支出，及輝達（NVIDIA）新一代人工智慧（AI）伺服器進入量產，台灣相關供應鏈營運同步水漲船高，上市櫃公司整體9月營收再度締造歷史新猷，法人看好第4季營收可望更上一層樓。

鴻海9月營收衝上1.1兆元，月增25.7%，年增38.4%，改寫歷史新高，主要受惠蘋果新機拉貨效應及輝達GB300機架出貨增加，第3季營收3兆元，季增19.7%，年增46.8%，優於市場預期。

展望第4季，法人指出，旺季效應將帶動鴻海單季營收持續季增10%至20%水準；今年全年來看，雲端營收將扮演主要成長動能，預估AI伺服器機櫃出貨較去年翻倍成長，且市占率將持續擴張至逾40%。隨鴻海切入Google TPU的L11機櫃組裝，並預計第4季開始出貨，法人預估，特殊應用晶片（ASIC）伺服器營收將維持穩健成長，占AI伺服器營收比重可望由2025年及2026年上半年略高於10%持續增長。

和碩9月營收跳增至2,147.5億元歷史新高，月增143.1%，年增86.8%，第3季營收3,890.7億元，季增41.7%，年增50.8%，主因在於大型CSP及NeoCloud開始拉貨，帶動伺服器營收大幅成長。

法人認為，和碩第4季隨伺服器客戶對輝達GB300需求仍強，緩解消費性產品下滑、手機旺季不旺等負面因素，預期單季營收將季增中高個位數百分比，帶動獲利同步上揚。

和碩2027年可望取得美系大廠VR200訂單，加上永擎、景碩等子公司營運強勁成長，整體產品組合明顯改善，法人正向看待後市。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的鴻海、和碩相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

和碩 鴻海 認購

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