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全民權證／南電 兩檔亮晶晶

經濟日報／ 記者周克威整理

南電（8046）儘管8月營收因產線排程調整而略降，但中國大陸昆山ABF載板廠良率改善較預期佳，使8月載板毛利率回升至6月水準，預估整體毛利率回升至30%；8月自結每股獲利（EPS）1.69元，符合市場預期。此外，南電9月營收月增4.4%，整體第3季營收季增20.6%，優於市場預期。

展望第4季，市場估南電營收季成長15~19%，BT雖材料未漲價，但因供需緊缺，預期報價將續上漲中低個位數，明年第1季將因材料價格再次調漲而擴大漲幅，ABF載板持續因供需吃緊，第4季報價上漲，市場預估今年EPS為18.5元。看好個股後市投資人，建議利用價內外合理、可操作天期為中長天期商品介入。（國泰證券提供）

南電 營收 毛利率

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