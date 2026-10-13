全民權證／南電 兩檔亮晶晶

臺灣期貨交易所調高華新科期貨（HBF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍。調高主因華新科（2492）經證交所公布為處置有價證券，期交所依規定自14日一般交易時段結束後起實施，並於19日一般交易時段結束後，恢復為調整前保證金。

2026-10-13 23:29