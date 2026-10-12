中東緊張情勢未見緩和 台指期夜盤回測下檔10日線

台指期夜盤12日開盤時，受美股電子盤漲勢收斂拖累，以49,275點、下跌70點開出後，雖低接搶短買盤進場，指數一度上衝至49,422點、上漲77點，但在國際油價持續走高下，行情又快速翻黑，最低來到49,197點、下跌148點，不過，隨後跌勢收斂，截至晚間約21點，指數來到約49,251點、下跌94點。

2026-10-12 21:07