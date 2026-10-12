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中東緊張情勢未見緩和 台指期夜盤回測下檔10日線
台指期夜盤12日開盤時，受美股電子盤漲勢收斂拖累，以49,275點、下跌70點開出後，雖低接搶短買盤進場，指數一度上衝至49,422點、上漲77點，但在國際油價持續走高下，行情又快速翻黑，最低來到49,197點、下跌148點，不過，隨後跌勢收斂，截至晚間約21點，指數來到約49,251點、下跌94點。
12日美股電子盤焦點，在於中東緊張局勢未見緩和跡象中，包括WTI、布蘭特原油期貨在晚間20點30分過後，漲幅均逾1.5%，後者一度站上106美元關卡，美國10年期公債殖利率站回5.25%，壓抑美股電子盤走勢，包括那斯達克電子盤跌勢略見擴大跡象，道瓊電子盤漲幅收斂至50點以內，美元上漲、黃金下跌，AI指標的META、輝達（NVIDIA）、AMD漲跌不一，也拖累台指期夜盤走勢。
其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,540元、下跌10元附近遊走，電子期下跌0.51%，半導體期下跌0.15%，中型100期貨指數下跌0.08%。
市場專家建議，就技術面來說，12日台股早盤開低，下跌過程中量能沒有失控，在賣壓獲得控制下，指數來到短期10日均線附近隨即收腳，終場留長下影線並且收紅K棒，10月5日帶量長紅棒低點48,574，以及9月下旬型態高點48,601點沒有失守，價穩量縮多頭企圖心猶在，適度整理後或有機會再戰5萬點大關。
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