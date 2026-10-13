全民權證／台表科 兩檔放閃

國際原油市場近期劇烈震盪，主因美伊談判在「有進展」與「可能破局」之間快速擺盪，油價也隨消息反覆，近期隨市場再次擔心談判破局，以及美方可能恢復對伊朗的軍事行動，油輪攻擊事件增加，地緣政治風險溢價快速回補，帶動布蘭特原油一度衝上每桶105美元。

2026-10-13 00:38