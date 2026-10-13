全民權證／台表科 兩檔放閃
台表科（6278）受惠訂單利多紛呈，吸引買盤大舉簇擁，拉動昨（12）日股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，漲停價272.5元創下歷史新高紀錄，表現亮眼。
法人指出，台表科接單利多消息不斷，包括：光通訊與AI伺服器新客戶持續增加，預估2027年營收占比可由5%大增至20%以上；新增SpaceX衛星及美系機器人訂單，帶動毛利率顯著提升。
此外，DDR5前段打件與後段測試需求增溫，2026年下半年成長持續加速。隨相關利多升溫，吸引買盤簇擁，激勵股價強勢表態。權證發行商建議，可透挑選價外20%至價內10%、距到期日逾120天等條件相關認購權證。（永豐金證券提供）
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