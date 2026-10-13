全民權證／大立光 選逾90天

大立光（3008）切入光纖陣列單元（FAU）領域有成，法人預期，2027年中可望開始挹注營收，緩解客戶下修新機需求及第3季財報低於預期等陰霾，激勵股價強勢表態。

法人指出，大立光上季營收、毛利率、獲利低於預估，受記憶體漲價壓抑手機需求、新款鏡頭良率低、綠電成本上揚影響，預估本季營收隨新機拉貨高峰期已過，下修季增率至中高個位數百分比。大立光獲光纖陣列客戶認證通過，未來將以自製FA加上外購微透鏡陣列進行FAU耦合及組裝，2028年可望貢獻營收逾100億元。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的認購權證靈活操作。（中國信託證券提供）

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