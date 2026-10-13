全民權證／和碩 挑價內外15%
AI帶動和碩（4938）營收表現亮眼，9月營收2,147.52億元，月增143.1%、年增86.8%，創下單月歷史新高紀錄；第3季營收3,890.72億元，季增41.7%、年增50.8%，為同期新高；累計前三季營收9,076.26億元，年增13.7%。除了蘋果新機效應外，主要受惠AI伺服器出貨大增所致。
展望後市，法人指出，儘管消費性市場仍未起色，但伺服器市場需求持續強勁成長，和碩自身的伺服器產品開始出貨，且明年可望取得來自美系大廠VR200訂單，帶動伺服器業務大幅成長，整體產品組合明顯改善。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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