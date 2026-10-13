長榮、萬海 兩檔強強滾

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股昨（12）日開低走高，指數一路震盪墊高，午盤後站上49,400點之上、最高觸及49,412點，終場則小跌11點，航運族群長榮（2603）、萬海走勢亮眼。發行券商指出，看好航運相關股族群後市投資人可以留意相關權證的布局機會。

台股國慶休市期間，中東情勢惡化，沙烏地阿拉伯利雅德機場遇襲，台股昨日開盤消化利空消息，盤面上由航運股領軍走揚，運輸類股指數漲幅超過5%。

長榮9月合併營收497.11億元，較8月增加7.26億元，月增1.48%；較去年同期增加193.53億元，年增63.75%。

萬海9月合併營收217.75億元，月增13.41%、年增97.62%；累計前九月合併營收1,361.56億元，較去年同期成長27.28%。

展望貨櫃產業後市，法人看好有四項利多：第一，美國零售商及通路商拿到退稅款，於關稅政策空窗期持續回補庫存，美國進口增溫；第二，聖嬰導致中美洲降雨減少，影響期間約12至14個月，預期2027年5月後加通湖水位才回升，巴拿馬運河限航將延續至2027年上半。

第三，貨物安全考量，歐洲線去程繞道好望角，回程空櫃走紅海，航商重返紅海衝擊可控；第四，今年9月歐洲線均價年增121%，美西線及美東線年增超過250%，2027年新歐洲線及美國線長約價將遠高於2026年長約價，有利2027年營運及獲利表現。

權證發行商建議，看好長榮、萬海可買進價內外10%以內、距到期日四個月以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

萬海 長榮 航運股

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