頎邦、萬潤 押注三個月

台股昨（12）日延續高檔震盪格局，盤面資金輪流點火，頎邦（6147）、萬潤等兩檔中小型電子股表現相對強勢，蔚為盤面亮點，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人分析，頎邦受惠美系手機大廠新機備貨需求，帶動OLED驅動IC及射頻（RF）相關金凸塊出貨成長，加上人工智慧（AI）資料中心持續升級至1.6T光收發模組，單通道200G相關阻抗放大器（TIA）及光檢射器（PD）等金凸塊需求同步增加，預估第3季財報可望繳出亮麗成績單。

隨光通訊業務持續成長、美系客戶調變器（Modulator）進入量產、其他美系客戶TIA及PD既有訂單維持出貨，加上晶圓代工大廠鈮酸鋰薄膜（TFLN）開始貢獻，緩解OLED驅動IC、RF等出貨高峰已過等效應，法人看好，頎邦第4季營運仍可維持高檔不墜。展望2027年，頎邦除承接韓系廠商逐步退出面板驅動IC後，帶來的後段金凸塊及封測轉單需求，法人指出，1.6T光收發模組滲透率提升，將使TIA、PD、Modulator等金凸塊訂單進一步放量，推估光通訊相關營收將年增4.5倍，營收占比達20%。

萬潤拜晶圓代工大廠客戶持續擴充CoWoS產能、封測廠客戶承接oS外包訂單，加上光纖陣列單元（FAU）、光引擎耦合設備、FAU AOI設備等預計2026年第4季開始交貨。

權證發行商指出，投資人可買進價外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。