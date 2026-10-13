創新板掛牌 可發行權證

台灣創新板（TIB）資本市場生態系再邁出關鍵大步。臺灣證券交易所表示，自第4季起首度將創新板掛牌公司納入上市認購（售）權證發行標的範圍。首批獲准標的包含聯友金屬-創（7610）、熙特爾-創（7740）、富田-創（4590）及微矽電子-創（8162）等四家企業，共計14檔相關權證已於10月6日正式掛牌上市，象徵創新板已由單純的企業掛牌籌資平台，全面跨入涵蓋現貨、衍生性商品與指數投資的多元資本市場新生態。

證交所指出，考量創新板特性，實施初期權證發行市值門檻訂為40億元，較一般上市公司的100億元更具彈性，有助於創新板優質企業及早進入衍生性金融商品市場。這不僅彰顯相關企業在市值規模、流動性與交易表現上獲得肯定，更為市場投資人提供更多元的操作與避險管道。

截至2026年9月底，創新板掛牌家數已達31家。自2025年底交易制度全面比照一般上市市場後，流動性大幅改善，高成長企業價值逐步展現。板內不僅誕生聯友金屬-創、沛爾生醫-創（還原分割前）等「千金股」，更有沛爾生醫-創及漢康-KY創等市值突破百億級別的獨角獸企業，證明具備關鍵技術與競爭力的創新企業，能透過創新板平台獲得高度市場認同與資源挹注。

此外，創新板企業亦加速敲開大型指數大門。目前聯友金屬-創與沛爾生醫-創已雙雙納入臺灣中型100指數(並獲臺灣中型100 ETF（0051）投資)及臺灣發達指數；另有榮惠-KY創、青新-創、愛爾達-創等六家公司納入臺灣璞玉指數。

其中，專攻稀有戰略金屬回收冶煉的聯友金屬-創堪稱最具代表性的成長案例。受惠於全球高科技供應鏈對關鍵材料自主性的高度重視，聯友金屬市值由掛牌初期的約24.3億元暴增至逾1,016億元，躋身創新板首家「千億級」指標企業。如今聯友金屬兼具「千億市值」、「權證標的」與「重要指數成分股」三重身分，充分展現「技術研發、資本挹注、產能擴充、企業增值」的正向循環。

證交所強調，創新板核心願景在於陪伴創新企業長期茁壯。未來將持續深化造市機制、優化交易制度並擴大研究與金融商品資源，加速完善資本市場創新生態圈。