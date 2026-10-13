期貨商論壇／原油期 避險優選

國際原油市場近期劇烈震盪，主因美伊談判在「有進展」與「可能破局」之間快速擺盪，油價也隨消息反覆，近期隨市場再次擔心談判破局，以及美方可能恢復對伊朗的軍事行動，油輪攻擊事件增加，地緣政治風險溢價快速回補，帶動布蘭特原油一度衝上每桶105美元。

市場對美伊談判結果仍保持高度戒心，截至上周，布蘭特原油仍收在104.7美元附近。

值得注意的是，美國也開始同步尋求其他能源供應來源。川普宣布俄羅斯將向美國及全球市場增加柴油供應，美國並放寬部分俄羅斯柴油交易，顯示白宮正透過外交談判與增加成品油供給，降低能源價格對通膨的壓力。

整體來看，近期油價從跌破百美元快速反彈，反映市場真正關注的仍是荷莫茲海峽能否恢復通航、美伊是否重新轉向軍事衝突，以及高油價後續對CPI、PPI與美債殖利率的傳導效果。

投資人若希望參與油價波動或進行能源成本避險，可透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」進行交易，該商品具備三大優勢：採新台幣計價、以現金交割、交易門檻親民。須留意期貨的槓桿特性，審慎評估自身風險承受度，務必做好資金控管，並嚴格控制保證金水位。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）