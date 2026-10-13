期貨商論壇／原油期 避險優選
國際原油市場近期劇烈震盪，主因美伊談判在「有進展」與「可能破局」之間快速擺盪，油價也隨消息反覆，近期隨市場再次擔心談判破局，以及美方可能恢復對伊朗的軍事行動，油輪攻擊事件增加，地緣政治風險溢價快速回補，帶動布蘭特原油一度衝上每桶105美元。
市場對美伊談判結果仍保持高度戒心，截至上周，布蘭特原油仍收在104.7美元附近。
值得注意的是，美國也開始同步尋求其他能源供應來源。川普宣布俄羅斯將向美國及全球市場增加柴油供應，美國並放寬部分俄羅斯柴油交易，顯示白宮正透過外交談判與增加成品油供給，降低能源價格對通膨的壓力。
整體來看，近期油價從跌破百美元快速反彈，反映市場真正關注的仍是荷莫茲海峽能否恢復通航、美伊是否重新轉向軍事衝突，以及高油價後續對CPI、PPI與美債殖利率的傳導效果。
投資人若希望參與油價波動或進行能源成本避險，可透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」進行交易，該商品具備三大優勢：採新台幣計價、以現金交割、交易門檻親民。須留意期貨的槓桿特性，審慎評估自身風險承受度，務必做好資金控管，並嚴格控制保證金水位。（統一期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。