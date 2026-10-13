期貨商論壇／台積期 展望正向

晶圓代工龍頭台積電（2330）9月營收月減0.6%、年增54.6%，第3季營收季增17.6%、年增50.9%，續創單季新高。隨高效能運算與人工智慧相關需求維持熱度，先進製程與先進封裝成為推升營收規模的重要動能。

展望後續，台積電將於15日舉行第3季法說會，屆時市場將聚焦第4季營運展望、先進製程需求與資本支出規畫。外電指出，雲端業者持續擴充AI基礎設施，帶動先進AI晶片產能與CoWoS先進封裝需求保持強勁；不過，公司正處於法說會前緘默期，後續仍須留意管理階層對需求延續性、產能配置及全球布局的最新說明。整體而言，近期營收數據呈現強勁成長，AI供應鏈需求仍是觀察台積電營運節奏的核心。

技術面來看，近期短、中、長期均線維持多頭排列，5日、10日、20日及60日均線由短至長依序上行，顯示中期趨勢尚未轉弱；同時，20日與60日均線的斜率仍向上，反應市場中期動能仍有基本面支撐。惟短期走勢在前波快速推升後進入高檔震盪整理，5日均線附近的反覆拉鋸增加，顯示短線動能已有收斂現象，法說會前觀望氣氛可能使波動提高。

整體而言，台積電期貨的中期技術結構仍偏正向，但短線須留意重大事件前後的震盪風險，並持續觀察量能、均線與法人說明會釋出的營運訊息是否相互配合。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）