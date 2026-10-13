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台指期 低接買盤強勁

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（12）日同步開低震盪走高，集中市場加權指數收49,301點，下跌11點，台指期則下跌48點收49,309點，正價差7.04點。期貨商表示，目前指數出現小幅回檔，並未出現明顯賣壓，因此在跌破下方月線支撐以前，震盪後仍有機會再攻。

台股昨日開低，盤中一度跌破49,000點，金融與航運成為撐盤要角，兩大族群同步走強，抵銷部分電子股下跌壓力，整體上市上漲家數多於下跌家數，反映盤面仍有個股表現空間，指數終場收49,301點，下跌11點，成交量能連四降。

台指期昨日呈現開低震盪格局，一度下跌超過400點，所幸回測10日線出現買盤進場拉抬，收斂指數跌幅，終場下跌48點收49,309點，以紅K棒留上影線作收；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,578口至5,811口，其中外資淨空單減少388口至82,806口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加303口至1,495口。

台新期貨認為，加權指數盤中曾跌破10日線，收盤重新站回，但仍低於5日線，短線處於回測後嘗試止穩的階段，下方以昨日48,769低點附近作為支撐觀察，上方先看5日線的反壓。若電子權值止跌，金融與航運維持相對強勢，且後續成交金額隨指數回升而增加，才有利於消化短線壓力。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在52,000點，賣權最大OI落在46,000點；10月第二周周三結算買權最大OI落在52,500點，賣權最大OI落在48,000點；外資台指期買權淨金額-1.99億元、賣權淨金額0.56億元。

整體來看，昨日盤中一度出現較大跌幅，但低點過後買盤接得相當快，指數花了整個交易日把失土收回來，收盤幾乎回到上個交易日的位置，與前一天開高走低、尾盤再殺的型態正好相反。漲跌家數同步轉為上漲多於下跌，漲停也回到26家，代表承接力道不只集中在指數，中小型股同樣有資金進場。

台指期 加權指數 航運

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