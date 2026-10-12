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創意 挑價內外15%
創意 （3443）9月營收71.5 億元，創下歷史新高紀錄，年增22.3%、年增97.8%。隨CPU持續加單，創意在晶圓產能有所支援；在NRE部分為6.8億元，季減11%。法人預估第4季CPU需求強勁，量產營收維持高檔；NRE有CPU下代產品SHIPOUT，估成長超過一倍。
法人指出，2027年CPU需求仍因代理AI使得與加速器配置性提升，需求高漲；2027年無論在北美及中國大陸車用客戶都即將放量。
權證發行商建議，看好創意後市股價表現的投資人，可利用價內外15%內、距到期日逾五個月的認購權證介入。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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