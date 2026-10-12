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強茂 選逾七個月

經濟日報／ 記者周克威整理

去年10月安世半導體之亂及今年4月揚杰科技被歐盟列入制裁名單，皆引發全球功率半導體去中化轉單效應，加計AI資料中心功率半導體市場規模有望大升至500億美元，強茂（2481）今年AI營收倍增，2027年將可維持50%以上的年成長，積壓訂單來到2021年前波景氣高峰。

隨全球功率半導體去中化轉單效應，且今年來多家大廠陸續調漲報價，皆反映出功率元件市場供需改善。而貴金屬價格居高不下致成本增加，且委外晶圓代工和封測成本增加，預期第3季起將有更多產品品項漲價反映市場供需轉佳及上揚成本，市場上修今年每股獲利至5元。權證發行商建議，看好強茂後市的投資人，可布局價內外20%內、距到期日逾七個月認購權證。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

強茂 半導體 晶圓

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台指期 短線震盪再攻

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台積期 動能強勁

蘋果、輝達、超微、高通等大廠衝刺AI與高速運算（HPC）商機，傳出近期追加預訂台積電（2330）2奈米家族產能規模，增幅10%~20%，台積電也加速擴充2奈米家族產能擴建腳步，挹注整體營運動能更為強勁。

南亞科、華邦電 四檔夯

南亞科（2408）、華邦電等記憶體族群，受惠AI需求強勁，報價走揚，帶動第3季以來，單季營收頻創歷史新高，且市場持續看好後市營運。權證發行商建議，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可布局價內外10%內、距到期日超過五個月的相關權證。

華通、光頡 押寶長天期

上市櫃公司華通（2313）與光頡今年9月營收表現再度亮眼，營收同創歷史新高紀錄，有望再推升股價上行。權證發行商建議，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局，藉以放大槓桿利潤。

智邦 二檔有底氣

網通廠智邦（2345）9月營收403.98億元，年增66.1%，月減1.1%，為歷史次高，僅次於8月408.72億元，連續兩個月站在400億元之上；前九月營收為2,864.02億元，年增62.4%。

強茂 選逾七個月

去年10月安世半導體之亂及今年4月揚杰科技被歐盟列入制裁名單，皆引發全球功率半導體去中化轉單效應，加計AI資料中心功率半導體市場規模有望大升至500億美元，強茂（2481）今年AI營收倍增，2027年將可維持50%以上的年成長，積壓訂單來到2021年前波景氣高峰。

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