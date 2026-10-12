去年10月安世半導體之亂及今年4月揚杰科技被歐盟列入制裁名單，皆引發全球功率半導體去中化轉單效應，加計AI資料中心功率半導體市場規模有望大升至500億美元，強茂（2481）今年AI營收倍增，2027年將可維持50%以上的年成長，積壓訂單來到2021年前波景氣高峰。

隨全球功率半導體去中化轉單效應，且今年來多家大廠陸續調漲報價，皆反映出功率元件市場供需改善。而貴金屬價格居高不下致成本增加，且委外晶圓代工和封測成本增加，預期第3季起將有更多產品品項漲價反映市場供需轉佳及上揚成本，市場上修今年每股獲利至5元。權證發行商建議，看好強茂後市的投資人，可布局價內外20%內、距到期日逾七個月認購權證。（元大證券提供）

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