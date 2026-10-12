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智邦 二檔有底氣
網通廠智邦（2345）9月營收403.98億元，年增66.1%，月減1.1%，為歷史次高，僅次於8月408.72億元，連續兩個月站在400億元之上；前九月營收為2,864.02億元，年增62.4%。
法人分析指出，智邦第3季仍處傳統旺季，美系資料中心客戶加速拉貨800G高階網路交換器產品，新一代AI加速卡產品也於第季3完整放量出貨，預期800G高階交換器需求相當強勁，AI加速卡所需相關組件供給穩定，看好10月營收再度回到成長軌道。
權證發行商建議，看好智邦後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日超過三個月的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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