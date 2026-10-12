華通、光頡 押寶長天期

上市櫃公司華通（2313）與光頡今年9月營收表現再度亮眼，營收同創歷史新高紀錄，有望再推升股價上行。權證發行商建議，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局，藉以放大槓桿利潤。

華通9月營收86億元，月增22%、年增15%；第3季營收225.9億元，季增13%、年增112.6%。9月營收明顯向上，主因美系客戶新品出貨貢獻，且低軌衛星產品換代後亦恢復出貨，加上光通訊產品出貨規模同步放大、美系客戶亦有筆電新品出貨，將共同支撐營收成長。

法人指出，華通擺脫過往單純受消費性智慧型手機淡旺季牽制的營運型態。在低軌衛星領域，焦點落在主要客戶SpaceX Starlink V3衛星的架構升級，單顆衛星所對應的PCB產值至少翻倍。華通隨著V3於2026年底至2027年逐步由測試轉入規模部署，衛星板占其衛星業務比重將由25%擴大至33%，為華通帶來強大且長期的成長動能。

光頡目前產能利用率維持滿載，整體產品交期亦由5月約15周拉長至目前25周；其中，0603、1206等主要尺寸需求尤為強勁，訂單能見度至少半年以上。產能滿載下，接單策略將更聚焦產品獲利，而出貨成長則來自漲價效益及高毛利產品比重提升。

光頡透過產品組合優化及價格調整，持續改善整體營運效率與獲利表現。因應近期需求優於預期，預計精密電阻於今年第4季、明年第1季每月分別增5,000萬顆，使月產能提升至約6.5億顆。